Atalanta-Roma, Percassi: "Recupero con la Fiorentina? Basta osservare in maniera oggettiva, non c'erano altre date"

Scontro Champions al Gewiss Stadium: alle 20.45 si affrontano Atalanta e Roma nella 36esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio l'ad nerazzurro Luca Percassi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PERCASSI A DAZN

Iniziano 11 giorni pazzeschi per l'Atalanta. Se dovesse entrare negli spogliatoi oggi cosa direbbe ai giocatori?

"Per fortuna in questo è bravissimo il mister, sa toccare le corde giuste. Il principio che portiamo avanti da qualche mese è quello di non avere rimpianti e dare il massimo, questa deve essere la caratteristica in ogni partita sapendo che sono tutte importanti e che ci siamo meritati di giocarle. È motivo di orgoglio e di responsabilità".

Come ha reagito davanti alle dichiarazioni della Roma e di De Rossi sul recupero di Atalanta-Fiorentina?

"Mi limito ad osservare che l'Atalanta da due mesi e mezzo gioca con continuità tre volte a settimana. Sappiamo il motivo del rinvio di Atalanta-Fiorentina e non c'è stata possibilità di recuperare in nessun'altra data a meno che l'Atalanta potesse giocare ogni due giorni, ciò rendeva la cosa impossibile. Questo anche per merito della Fiorentina che è riuscita ad andare avanti nella sua stagione. Basta osservare in maniera molto oggettiva quello che è successo per dire che abbiamo sempre giocato. Per l'Atalanta questa sera è la 51esima partita stagionale, arriveremo a giocare 56 partite e penso sia straordinario".