Atalanta-Roma, Djimsiti: "Abbiamo preparato molto bene questa gara, potevamo fare 3-4 gol. Ora giochiamo cinque finali"

Vittoria importantissima per l'Atalanta in chiave Champions League: 2-1 a Bergamo contro la Roma di Daniele De Rossi e quinto posto ipotecato a due sole giornate dal termine. A fine partita il difensore nerazzurro Berat Djimsiti ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

DJIMSITI A SKY SPORT

"Si è visto anche oggi che abbiamo preparato molto bene questa gara, la cosa più importante era non pensare alle finali, perché c'è tempo. Siamo riusciti molto bene, soprattutto nel primo tempo, potevamo fare 3-4 gol con occasioni clamorose. Potevamo chiudere prima con un po' di precisione davanti".

Può essere uno scatto per la Champions?

"Decisiva non penso, ci sono tre partite da giocare e sono tutte decisive. Giochiamo cinque finali di fila, anche quelle del campionato, prendiamo una gara dopo l'altra. Possiamo vincerle tutte".

Si può avere un finale così?

"La partita di Liverpool fuori casa ci ha dato molta fiducia per arrivare fino in fondo. C'è consapevolezza che possiamo battere tutti se giochi così, secondo me è difficile per gli avversari. Così dev'essere per le ultime cinque".