Udinese-Roma, NDICKA: "Siamo forti e vogliamo vincere"

Dopo le vittorie con Lazio in campionato e Milan in Europa League, la Roma fa visita all'Udinese nella 32esima giornata di Serie A per continuare la corsa ad un posto in Champions. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il difensore difensore giallorosso Evan Ndicka ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

NDICKA A DAZN

Dobbiamo aspettarci una Roma feroce?

"Sì, tutte le partite sono difficili e anche l'Udinese vuole vincere perché anche per loro la classifica è importante. Siamo forti e vogliamo vincere la partita".