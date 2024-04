Udinese-Roma, Kamara: "Possiamo giocare con le grandi, concentrati sulla partita di oggi"

Dopo le vittorie con Lazio in campionato e Milan in Europa League, la Roma fa visita all'Udinese nella 32esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il difensore bianconero Kamara ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KAMARA A DAZN

Arrivate dopo una grande prestazione con l'Inter, ma non avete raccolto i punti. L'importante è essere consapevoli? È questo il messaggio?

"Sì, nella partita con l'Inter abbiamo subito un gol alla fine e possiamo giocare con le grandi squadre. Dobbiamo guardare avanti e concentraci sulla partita. Possiamo fare qualcosa oggi".