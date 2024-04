Udinese-Roma, DE ROSSI: "Pellegrini ha avuto un problema, forse in campo mezz'ora. Ho preferito non rischiare Dybala"

Dopo le vittorie con Lazio in campionato e Milan in Europa League, la Roma fa visita all'Udinese nella 32esima giornata di Serie A per continuare la corsa ad un posto in Champions. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DE ROSSI A DAZN

"Sappiamo che abbiamo una partita difficile, l'entusiasmo aiuta a lavorare bene ma bisogna lavorare ancora più forte quando c'è entusiasmo".

I calci piazzati? Quanto c'è di bravura del singolo e quanto di preparazione in settimana?

"C'è tantissima bravura del singolo, sono giocatori che sanno calciare le palle da fermo e gli altri che sanno prendere il tempo, per due volte consecutive è stato Mancini a segnare. Nel calcio si decidono le finali del Mondiale e di Champions con le palle da fermo. Ci lavoriamo specialmente il giorno prima della gara, il mio staff è molto più attento di me a questo particolare e io mi limito a dare il via libera alle loro idee".

Come a Lecce senza Dybala e Pellegrini. È un esame per la sua Roma?

"Sì, assolutamente. Lecce era una situazione un po' diversa, venivamo da un periodo di inattività più lungo, Pellegrini era squalificato e non si potevano fare altre scelte, mentre il dottore ci aveva detto che Dybala aveva al massimo 5 minuti. Oggi sono giocatori che stanno meglio, Pellegrini non ha tantissimo nelle gambe perché ha avuto un problemino e probabilmente lo vedremo per una mezz'oretta. Forse Dybala è l'unica scelta di formazione che ho fatto, le altre sono tutte un po' forzate. Ho scelto di non far giocare Paulo perché l'ultima volta che avevamo giocato giovedì e poi domenica si era fatto male a Firenze, quindi ho preferito andare in questa direzione".