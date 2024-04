Udinese-Roma, CRISTANTE: "Vincere così è uno spettacolo. Fantastici i tifosi dell'Udinese, li abbiamo ringraziati" (VIDEO)

Angolo di Dybala, colpo di testa di Cristante: la Roma vince al 95' contro l'Udinese nella gara completata al Bluenergy Stadium dopo l'interruzione dello scorso 14 aprile a causa del malore di Ndicka. Dopo la vittoria per 2-1 proprio l'autore del gol vittoria, Bryan Cristante, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A DAZN

Partita folle.

“Per fortuna è andato tutto bene, abbiamo vinto ed è importantissimo. Sono stati 18 minuti, ma valgono comunque 3 punti. Siamo contenti”.

L’applauso ai tifosi dell’Udinese?

“Se lo sono meritati, sono stati fantastici nell’altro pezzo della partita. Hanno subito capito la situazione e ci hanno aiutato, giustamente li abbiamo ringraziati”.

Come si prepara una partita da 18 minuti?

“L’abbiamo preparata come una partita normale, poi nel riscaldamento abbiamo cambiato qualcosa. Sapevamo che il tempo era poco e bisognava andare a tutta”.

CRISTANTE AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

18 minuti indimenticabili.

“Emozionanti, è la prima volta che una partita dura 18 minuti e ci si giocano i 3 punti in così poco tempo. Emozione forte”.

Cosa ti ha spinto ad andare su quel pallone.

“Vado spesso lì, oggi è capitata giusta e Dybala ha messo una palla perfetta. Per fortuna è entrata. Portarla a casa in questo modo è uno spettacolo”.

Per la classifica sono punti pesanti.

“Assolutamente, per la corsa Champions fondamentali. Siamo ancora lì, ci giochiamo tutto e abbiamo queste partite finali per tornare in Champions”.