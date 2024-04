Udinese-Roma, Bijol: "È il momento più difficile della mia carriera. Faremo di tutto per salvarci" (VIDEO)

Jaka Bijol, difensore centrale dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti al termine dell'incredibile sconfitta per 1-2 contro la Roma. Ripartiti dal 71'30'' in seguito alla sospensione del match dovuta al malore accusato da Ndicka, i friulani hanno incassato al 95' il gol che è costato il ko. Ecco le parole del calciatore dei bianconeri.

BIJOL AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Come è perdere due partite in questo modo in 4 giorni?

“È il momento più difficile della mia carriera, ma dobbiamo alzare la testa. Ci alleneremo già da domani, non dobbiamo sbagliare più. Mancano cinque partite e dobbiamo salvarci".

Nei finali di partita sentite un po' questa pressione?

"Abbiamo preso tanti gol quest'anno negli ultimi minuti, è veramente dura ma dobbiamo mostrare carattere. Siamo giocatori veri e dobbiamo dimostrarlo, sono sicuro che in queste ultime giornate faremo il massimo. Abbiamo l'obiettivo di salvarci ed è importante per noi, per il club e per la città di Udine. L'Udinese non può giocare la Serie B, faremo di tutto per salvarci”.

La prossima sarà contro il Bologna.

“Ogni partita è importante. Vogliamo fare punti, anche con il Bologna. Sono sicuro che possiamo fare bene. Ci serve anche un po’ di fortuna”.

Come avete vissuto il cambio di allenatore?

"E' sempre un po' difficile. Abbiamo sbagliato tutti insieme al mister Gabriele Cioffi. Fabio Cannavaro ha un carattere fortissimo, dobbiamo sentire ogni parola che ci dice e portarle sul campo”.