Udinese-Roma, Balzaretti: "Non sono sorpreso da De Rossi, era un allenatore già in campo"

Dopo le vittorie con Lazio in campionato e Milan in Europa League, la Roma fa visita all'Udinese nella 32esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il direttore dell'area tecnica bianconera, ed ex giocatore giallorosso, Federico Balzaretti ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BALZARETTI A DAZN

È sorpreso da De Rossi?

"Non sono sorpreso di quello che sta facendo, sono contento per lui. È a casa sua, conosce l'ambiente e già in campo era un allenatore, aveva una leadership altissima che sta portando anche come allenatore. Ma pensiamo a casa nostra, al nostro obiettivo e oggi è una tappa importante per il nostro percorso".