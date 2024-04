Roma-Milan, BOVE: "Centrocampo di livello internazionale, io cerco di farmi trovare pronto. Lascerò tutto in campo"

Roma-Milan, secondo atto. All'Olimpico va in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo la vittoria dei giallorossi per 1-0 nella gara d'andata. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 21.00, il centrocampista giallorosso Edoardo Bove ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE A SKY SPORT

Oggi giochi in una serata importante per la stagione.

"Sì, è una serata molto importante. Fa sempre piacere giocare partite di questo livello, soprattutto in Europa c'è un clima entusiasmante. Daremo tutto in campo per dare una gioia a noi e a tutti i tifosi".

De Rossi ha detto che gli dispiace di averti tolto qualche minuto.

"Il livello dei giocatori in rosa è da grandissima squadra, è normale che ci siano rotazioni. Ci sono giocatori a centrocampo di livello internazionale - un campione del mondo, un campione d'Europa e un capitano come Lorenzo (Pellegrini, ndr) -. Cerco di farmi trovare pronto e oggi avrò l'occasione, darò il massimo e lascerò tutto in campo come faccio sempre".