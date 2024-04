Roma-Lazio, Mancini si scusa per l'esultanza: "Non volevo offendere nessuno, ho preso la prima bandiera che mi è stata data"

Alle 18 è andato in scena il Derby della Capitale e a deciderlo è stato Gianluca Mancini, autore della rete del definitivo 1-0. Il difensore centrale si è scatenato al termine della partita e ha sfoggiato un'esultanza goliardica, che ha fatto però infuriare i tifosi biancocelesti: Mancio ha infatti corso sotto la Curva Sud sventolando una bandiera con i colori della Lazio e al centro un topo. Successivamente Mancini ha spiegato il suo gesto e si è scusato per quanto accaduto: "Non volevo offendere nessuno, ho esultato con i miei tifosi e un po' di goliardia ci può stare - le sue parole ai canali ufficiali del club -. Sono partite intense, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato però sono cose che finiscono nei festeggiamenti senza mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa, ma ero molto felice di festeggiare con i miei tifosi".