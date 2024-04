Roma-Lazio, Castellanos: "I giallorossi non sono stati superiori, ma questo è il calcio. Dovevamo vincere per noi e per i tifosi"

Dopo più di due anni la Roma vince il derby contro la Lazio, allunga sui rivali cittadini e resta sulla scia del Bologna a -2 attualmente quarto in solitaria. A fine partita l'attaccante biancoceleste Taty Castellanos ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

CASTELLANOS A LAZIO STYLE CHANNEL

"Siamo tristi. Questa partita la dovevamo vincere per noi e per i tifosi. È un derby che si sente tanto in città e non siamo contenti. Loro non sono stati superiori, ma questo è il calcio e un errore ti può rovinare la vita. Abbiamo avuto occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti. Ora pensiamo alla prossima settimana e alla prossima partita e vediamo che succede. Il primo tempo siamo stati molto ordinati e nel secondo tempo ci siamo disordinati un po' per provare a segnare. Dobbiamo continuare a lavorare, il modo di giocare di Tudor è totalmente nuovo per noi, ma andiamo avanti verso le prossime gare. Abbiamo ancora tanti incontri per migliorare la classifica e arrivare il più in alto possibile e poi c'è la Coppa Italia che è molto importante".