Roma-Lazio, ABRAHAM: "Giorno speciale, partita perfetta per tornare in campo. È importante per me avere il supporto di tutti" (VIDEO)

La Roma torna a vincere il derby dopo quasi due anni e lo fa grazie al colpo di testa di Mancini. Al termine della partita Tammy Abraham, tornato in campo a quasi un anno dall'infortunio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "Non ho parole, sono stati 9/10 mesi difficili per me. Sono felicissimo per questo rientro in squadra e in campo e di aver ritrovato questi straordinari tifosi. Mi servirà ancora del tempo, so che devo fare di più per essere certo di essere pronto quando la squadra avrà bisogno di me. Ma è una sensazione fantastica, penso che oggi sia stata la partita perfetta per rientrare".

La partita?

"Difficile. Abbiamo giocato benissimo, attaccando e difendendo da squadra. Bisogna dare merito anche alla Lazio, che è una buona squadra. Io ho cercato di entrare e aiutare la squadra il più possibile, ovviamente non ho avuto grandi occasioni oggi, ma oggi contava solo aiutare la squadra a vincere".

C'è una dedica speciale?

"Dedico questa vittoria ai miei amici, alla mia famiglia e a tutto lo staff che mi ha aiutato molto, a Marco, Giorgio, a tutti i fisioterapisti, al mister e ai compagni. Tutti loro mi sono sempre stati vicini, questo è l'aspetto più importante, sapere che tutti mi supportano. Ringrazio i tifosi, che sono sempre stati al mio fianco e hanno sempre creduto in me. Questo è un giorno speciale per me".

Il Milan?

"Sarà una partita difficile. Dobbiamo riposare, recuperare ed essere pronti per una partita importante. Le sensazioni sono buone, per cui dobbiamo andare a Milano con fiducia".