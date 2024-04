Roma-Bologna, Thiago Motta: "Giallorossi stanchi? Hanno una rosa ampia e con giocatori di qualità. Speriamo di riuscire a segnare"

Alle ore 18:30 va in scena allo Stadio Olimpico lo scontro Champions tra Roma e Bologna, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole dell'allenatore dei felsinei.

THIAGO MOTTA A DAZN

Come si affronta questa Roma? Loro hanno giocato in Europa, voi avete avuto più tempo per lavorare.

"Quando si arriva a fine stagione a un alto livello queste situazioni contano poco. Affronteremo una squadra costruita per obiettivi importanti, hanno una rosa ampia con giocatori di qualità. Pensiamo a noi stessi, affrontiamo una Roma che sta molto bene".

Come si ritrova la concretezza sotto porta?

"La Roma si difende bene, così come altre squadre in Serie A. Nelle ultime due partite abbiamo creato molto per segnare, ma non ci siamo riusciti. Stasera speriamo di segnare".

Come si sostituisce Ferguson?

"Non devo voler un altro Ferguson. Mi dispiace per lui, era in un buon momento, ma sono convinto che chi lo sostituirà farà molto bene e sfrutterà le sue caratteristiche".