Roma-Bologna, Lucumi: "Vogliamo vincere, è un'occasione speciale per ottenere punti"

Alle ore 18:30 va in scena allo Stadio Olimpico lo scontro Champions tra Roma e Bologna, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Jhon Lucumi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del calciatore dei felsinei.

LUCUMI A DAZN

Può essere un'occasione importante per andare in Champions?

"Credo che sia un'occasione speciale per ottenere punti e per sfidare una grande squadra, questa è la nostra mentalità. Dobbiamo fare una grande partita oggi, dimostrando la nostra consapevolezza e confermando quanto fatto fin qua. Vedremo quello che succederà, ma il nostro obiettivo è la vittoria. Non pensiamo alle altre squadre, siamo concentrati partita per partita a fare sempre meglio".