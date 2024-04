Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Bologna, sfida valida per la 33esima giornata di campionato. All'intervallo gli ospiti sono avanti per 2-0 con i gol di El Azzouzi e Zirkzee, dopo il primo tempo Remo Freuler ha parlato ai microfoni dei cronisti:

FREULER A DAZN

Il primo tempo?

"Abbiamo giocato molto bene contro una squadra forte, però siamo soltanto a metà".

La fascia da capitano?

"Sono arrivato da poco ma essere capitano significa tantissimo, così come la fiducia del mister".