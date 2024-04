Roma-Bologna, DE ROSSI: "Siamo pronti. Abraham è concentrato, ho grande fiducia in lui. El Shaarawy si è meritato la conferma"

Alle ore 18:30 va in scena allo Stadio Olimpico lo scontro Champions tra Roma e Bologna, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso.

DE ROSSI A DAZN

Che Bologna si aspetta?

"Thiago Motta cambia spesso formazione e atteggiamento della squadra, a volte sorprende. Contro le big hanno fatto sempre una grande fase di possesso e un po' più di attesa senza pallone, vediamo cosa faranno oggi. Noi abbiamo sempre preparato le due opzioni, saremo pronti a ogni sorpresa".

Abraham torna in campo da titolare, come si fa a gestire la sua energia?

"L'importante è avercela e lui ce l'ha. L'infortunio ti dà un po' di frustrazione, ma a volte può essere positiva perché vuoi recuperare tutto il tempo perso. Deve però concentrarsi sul calcio, senza disperdere energia in altre cose extra-campo. Tammy è concentrato, gli ho parlato e ieri in allenamento stava bene, ho grande fiducia in lui qualsiasi cosa succederà".

El Shaarawy?

"Ha speso tanto giovedì ma sta giocando bene. La condizione fisica della squadra è positiva, ma ovviamente saremo più stanchi del Bologna. Stephan meritava la conferma, dovrà spingere tantissimo e quando sarà stanco inserirò altre opzioni, di cui ci fidiamo molto".