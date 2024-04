Napoli-Roma, SVILAR: "Provo ad essere pronto quando la squadra ha bisogno di me. Felice in questo club, ringrazio il mister" (VIDEO)

Dopo la vittoria con l'Udinese e prima della semifinale d'andata di Europa League con il Bayer Leverkusen, la Roma pareggia in casa del Napoli: allo Stadio Maradona termina 2-2, di Dybala dal dischetto e di Abraham le reti giallorosse. Dopo la sfida il portiere giallorosso Mile Svilar ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SVILAR AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Penso che la squadra ha gestito bene la partita. Il Napoli è una grande squadra ed è difficile giocare in questo stadio, il pareggio non è male”.

Sei molto concentrato sia prima sia durante la partita: c’è una preparazione specifica?

“Provo sempre a essere pronto quando la squadra ha bisogno di me. Oggi ho dovuto lavorare tanto, quindi è più facile essere concentrato dato che si è sempre in movimento. Se però la squadra non avesse fatto due gol avremmo perso 2-0, quindi complimenti ai miei compagni”.

Il tuo bilancio finora?

“Ringrazio il mister per avermi fatto giocare tutte queste partite, è ciò che ho sempre sognato. Volevo essere titolare in una grande squadra e sono molto felice di giocare in questo club. Grazie”.