Napoli-Roma, Meret: "Abbiamo creato tanto ma concretizzato poco, paghiamo la disattenzione sul calcio d'angolo. Rimane la prestazione"

Finisce 2-2 il posticipo delle 18:00 della 34° giornata tra Napoli e Roma. Ai gol dei padroni di casa di Oliveira e Osimhen rispondono il rigore di Dybala e la rete nel finale di Abraham, a digiuno da quasi un anno. A fine partita il portiere dei partenopei Alex Meret ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

MERET A SKY SPORT

E' arrivata la reazione: orgoglio, personalità, carattere, ma anche tante occasioni. Ben 23 tiri verso la porta, i complimenti di De Laurentiis e di Calzona, ma è finita soltanto pari. Cosa è mancato?

"Non abbiamo vinto perché non siamo stati attentissimi sull'occasione del calcio d'angolo. Eravamo riusciti a ribaltarla dopo il loro rigore facendo una grande partita, attaccando tanto ma concretizzando poco per quello che abbiamo creato. Ci ha penalizzati questa disattenzione che è il simbolo di come in questa stagione anche quando facciamo partite buone non sempre troviamo la vittoria come riuscivamo l'anno scorso. Rimane la prestazione positiva dalla quale dobbiamo ripartire per giocare queste ultime partite allo stesso modo. E' questo che ci è mancato in queste ultime partite, la continuità, dobbiamo concludere il campionato nel migliore dei modi con questo tipo di prestazione".

La classifica è davvero brutta rispetto al vostro potenziale. Guardandola cosa prevale? Rabbia, rimpianti, frustrazione?

"C'è un mix di queste cose, la stagione non è per niente positiva e lo sappiamo tutti. Dal mio punto di vista ho pochi rimpianti, sicuramente abbiamo buttato via tante partite in cui potevamo fare meglio però la squadra si è impegnata al massimo, questo lo posso garantire. Non sempre però possiamo garantire prestazioni positive come infatti successo ad Empoli, che forse è stata la peggiore, quest'anno ci sono delle difficoltà e dobbiamo prenderne atto. C'è sicuramente rabbia perché questa squadra ha un potenziale alto e può lottare sicuramente per qualcosa di più. Quello che è fatto però ormai non possiamo cancellarlo, possiamo solo pensare al futuro".

Si torna a casa dopo il ritiro, il segnale che dovevate dare è arrivato ed è stato apprezzato.

"Sicuramente allo spogliatoio fa piacere stare con le proprie famiglie, è la cosa migliore per staccare un po' da tutto quello che c'è attorno a questa stagione. Fa piacere i complimenti ricevuti dal presidente, ha visto che oggi c'è stata una reazione rispetto alla scorsa partita. Il problema è che dobbiamo farlo tutte le partite".

In un'annata storta per la squadra abbiamo visto che il Napoli il portiere ce l'ha, sia la scorsa stagione quando ti tiravano due volte a partita sia quest'anno.

"Sicuramente è una stagione diversa rispetto all'anno scorso, subivamo molto di meno ed è un dato di fatto. Dobbiamo migliorare sotto quest'aspetto, da parte mia posso dare il massimo come ho sempre fatto, allenandomi al 200% e cercando di ripagare la fiducia del mister che mi mette in campo".