Napoli-Roma, Di Lorenzo: "La squadra vuole reagire"

Dopo la vittoria con l'Udinese e prima della semifinale d'andata con il Bayer Leverkusen, la Roma è ospite del Napoli nella 34esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DI LORENZO A DAZN

"Le settimane da quando è arrivato il mister sono sempre state positive. Naturalmente dobbiamo riportare in partita quello che facciamo in allenamento, nell'ultima non siamo riusciti a farlo. Oggi la squadra vuole reagire, la concentrazione è sulla partita per cercare di vincere contro una squadra in salute".

Qual è il concetto che deve trasmettere oggi il Napoli?

"I giocatori si prendono le responsabilità, la partita è importante per me, per il mister e per la squadra. L'obiettivo è finire al meglio, dare il massimo per la maglia, i tifosi e per noi stessi. Cercheremo di arrivare il più in alto possibile in classifica sapendo che l'obiettivo iniziale non era questo".