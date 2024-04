Napoli-Roma, ABRAHAM: "Sognavo il gol dall'inizio della stagione. Il Leverkusen merita rispetto, ma vogliamo la finale"

Dopo la vittoria con l'Udinese e prima della semifinale d'andata di Europa League con il Bayer Leverkusen, la Roma pareggia in casa del Napoli: allo Stadio Maradona termina 2-2, di Dybala dal dischetto e di Abraham le reti giallorosse. Dopo la sfida l'attaccante giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A SKY SPORT

"Il Napoli è un'ottima squadra, ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Giocando qui davanti ai loro tifosi è chiaro che sarebbe stato difficile. Mi sono fatto trovare al posto giusto, sono contento per questo".

Cosa ha reso la vostra partita così difficile?

"Il Napoli è un'ottima squadra, abbiamo giocato tante partite quindi c'era un po' di affaticamento ma siamo pagati per questo e ogni partita dobbiamo dare il massimo. Non sono tre punti come volevamo, ma portiamo comunque a casa il punto".

Ultima domanda su Ndicka, l'assist è venuto da lui.

"Sono un attaccante e ho sempre fatto questo. Se non riesco a portare a casa la prima palla cerco di portare a casa la seconda, mi sono avvicinato alla porta e la palla è arrivata vicino a me".

ABRAHAM A DAZN

Cosa significa un punto preso in questo modo?

“Non è mai facile giocare in questo stadio, l’anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto. È stata una partita con poche occasioni, quindi abbiamo dovuto lottare. Sul calcio d’angolo mi sono detto di dovermi far trovare al posto giusto e per fortuna è andata bene”.

Quanta voglia avevi di tornare al gol?

“Ho sognato questo momento dall’inizio della stagione. Ho avuto un infortunio grave, per fortuna oggi la palla è entrata dentro. Nonostante sia soltanto un pareggio posso festeggiare con la squadra e la famiglia”.

Giovedì c’è il Bayer Leverkusen: come si batte?

“A noi piacciono le sfide, soprattutto a me. Vogliamo arrivare in finale, sarà una bella partita. Il Leverkusen ha fatto un lavoro pazzesco e merita rispetto, ma vogliamo essere noi ad arrivare in finale”.