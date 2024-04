Milan-Roma, Pioli: "In campo con attenzione e lucidità, serve la versione migliore di noi stessi"

A San Siro in scena l'Europa League. Alle 21.00 Milan e Roma si affrontano nel primo atto dei quarti di finale della competizione europea. Prima del fischio d'inizio il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PIOLI A SKY SPORT

I sorrisi aiutano ad allentare la pressione?

"È sempre stato il nostro modo di lavorare. Pensiamo che prepararci con la massima concentrazione e determinazione ma anche con serenità ci possa aiutare a rendere sul campo nel migliore dei modi".

C'è anche tanta esperienza.

"Abbiamo messo dentro solide esperienze positive e negative che ci hanno permesso di sapere come si vivono pre-partita di questa importanza e come si devono interpretare con attenzione e qualità. Dobbiamo provare ad essere la versione migliore di noi stessi, perché l'appuntamento è importante e gli avversari sono di alta qualità".

Sensazioni?

"Ce la fanno sentire anche i nostri tifosi, cercheremo di giocare con energia e qualità. Sono solamente i primi 90 minuti di una sfida più lunga, ma potrebbero già dare qualche indicazioni".

Senza il valore dei gol in trasferta si potrebbe vedere un Milan più spettacolare?

"Il calcio è fatto di situazioni e momenti. Sappiamo che quando abbiamo la palla dobbiamo cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari e sappiamo di avere le qualità individuali anche per farlo. Ma servirà una partita di grande continuità, attenzione e lucidità, la cosa più importante è avere la lucidità e la bravura di superare i momenti difficili della partita. Contro un avversario di così tanta qualità arriveranno anche le difficoltà".