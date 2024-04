Milan-Roma, MANCINI: "Tutti protagonisti. Risultato che ci dà consapevolezza, ma è tutto aperto"

A San Siro passa la Roma: i giallorossi battono 1-0 il Milan nel primo atto dei quarti di finale di Europa League grazie al gol di Gianluca Mancini al 17'. Dopo il fischio finale il difensore giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A RAI SPORT

La decidi anche qui..

"Siamo tutti protagonisti, non solo io, ma anche chi era panchina e chi è entrato. Buona partita, ma è tutto aperto contro una grande squadra. Ora c'è l'Udinese, poi all'Olimpico ci aspetta un'altra grande partita".

Questa squadra è cresciuta molto, ognuno sa quello che deve fare. Stasera avete sbagliato poco.

"Sì, non vincevamo qui dal 2017. Come ho detto sabato, vincere il derby ti dà quella voglia di fare ancora meglio. Quando vedo Dybala, Lukaku ed El Shaarawy che rincorrono a tutta fascia vuol dire che possiamo portarla a casa. Siamo stati bravi e questo ci dà consapevolezza. Giovedì c'è un'alta partita, è tutto aperto".

Non è da tutti segnare due gol di fila...

"Sono felice, ho passato giorni durante i quali si parlava di me. Vincere il derby e qui a San Siro giocare così con questa umiltà da squadra vera, senza paura, stando anche chiusi. Lo abbiamo fatto, grande serata da parte di tutti. Non potevo chiedere di meglio".

MANCINI A SKY SPORT

Grande prestazione.

“Sono d’accordo, ma possiamo fare qualcosina in più considerando la nostra qualità. Abbiamo giocato bene contro una grande squadra, siamo stati super attenti e abbiamo saputo soffrire. È andata bene”.