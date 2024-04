Milan-Roma, Gabbia: "È solo il primo tempo, il fallo di Abraham sembrava netto"

Al termine della sfida vinta 0-1 dalla Roma contro il Milan, ha parlato il difensore rossonero Matteo Gabbia. Le sue parole:

GABBIA ALLA RAI

Alla fine vince la Roma..

"Dobbiamo pensare che è solo il primo tempo, dobbiamo andare a Roma per cercare di ribaltare il risultato dando tutto noi stessi"

Pochi spazi per voi stasera, all'Olimpico sarà una Roma diversa?

"Quello che farà la Roma non lo so, da lunedì la prepareremo. Ora c'è il Sassuolo poi vediamo. Faremo la nostra tattica e ci prepareremo nel migliore dei modi"

Cosa è mancato?

"Non l'mpegno e la concentrazione. Abbiamo messo in campo tante cose, vedo il bicchiere mezzo pieno. Sappiamo che dobbiamo fare di più"

GABBIA A MILAN TV

Molta amarezza

"Siamo amareggiati, ma dobbiamo restare concentrati perchè niente è perduto adesso, siamo cresciuti nella ripresa ma non è stato abbastanza purtroppo, non dobbiamo perdere fiducia".

Sull'arbitro

"Non mi sembra giusto parlare del direttore di gara, dobbiamo solo pensare a ribaltare il risultato, dipende solo da noi. Adesso pensiamo al Sassuolo, poi penseremo ancora all'Europa League".

Sul tocco di mano di Abraham

"Mi sembrava netto, però se Turpin non l'ha valutato come rigore allora è stato giusto così, niente alibi o scuse ovviamente, a me era solo sembrato netto il tocco di Abraham".