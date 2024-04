Milan-Roma, DE ROSSI: "Sono sicuro che Smalling farà bene. Abbiamo convinzioni ben salde"

A San Siro in scena l'Europa League. Alle 21.00 Milan e Roma si affrontano nel primo atto dei quarti di finale della competizione europea. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DE ROSSI A SKY SPORT

Quali indicazioni hanno portato al ritorno di Smalling?

"È globalmente un giocatore con tantissime partite in Europa ed è forte. Magari quando facciamo le scelte le facciamo anche su due partite, avrei voluto farlo giocare in una di queste due partite e Llorente ha giocato con la Lazio. Sono sicuro che Chris farà una grande partita, lo abbiamo visto bene in allenamento negli ultimi tempi".

Cosa può garantire Spinazzola in più rispetto ad Angelino?

"Ha caratteristiche diverse da Angelino, che a due tocchi ti fa uscire in maniera unica dalla pressione. Spinazzola ha uno strappo diverso e un tipo di corsa diversa, porta anche la palla dentro il campo e mi piace. Ci dà soluzioni diverse, dobbiamo essere bravi ad approfittarne e a riconoscere le caratteristiche di ogni giocatore quando facciamo le scelte".

C'è energia in più anche legata alle convinzioni dei risultati?

"Sì, abbiamo convinzioni ben salde. A volte si può cambiare idea, ma non vuol dire avere convinzioni deboli, e a volte si commettono errori. L'importante è che siano convinti i giocatori e i giocatori sono convinti spesso da quello che trasmetti e da come lo trasmetti, ma anche dai risultati".

Che effetto fa lo stadio?

"Un effetto che conosco, mi è successo spesso. Ora ho un'altra visuale, ho ancora meno tempo per guardare lo stadio pieno rispetto a quando ero giocatore perché in ogni secondo c'è sempre qualcosa a cui pensare e qualcosa da dire ai miei giocatori. È emozionante ed è un bel palcoscenico, sono felice di essere qui ma sono abituato a viverlo".