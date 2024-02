Roma-Cagliari, MANCINI: "Con la difesa a 4 serve un lavoro di reparto. De Rossi ci ha tranquillizzato. Baldanzi emozionato"

Alla ricerca della terza vittoria consecutiva: all'Olimpico la Roma di Daniele De Rossi ospita il Cagliari di Ranieri nella 23esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A SKY SPORT

Cosa cambia principalmente con il passaggio a 4 in difesa?

"Prima di tutto c'è un uomo in meno, a 3 puoi essere più aggressivo e ragionare più da solo. Con la difesa a 4 si tratta più di un lavoro di reparto, quindi dobbiamo essere tutti e quattro coordinati e leggere la situazione in maniera diversa".

Che approccio hai trovato di De Rossi?

"In tanti conoscevamo già da prima il mister. Si faceva apprezzare da avversario, da compagno e da collaboratore, come l'ho vissuto io in Nazionale. Ha avuto un approccio importante perché conosce l'ambiente, lo spogliatoio e Trigoria. È romano più di noi. La prima cosa che ha fatto è stata quella di tranquillizzarci e di portare nuove idee. Noi calciatori stiamo cercando di percepire le sue indicazioni".

MANCINI A DAZN

Come ti stai trovando col nuovo modulo? Quando Dybala si abbassa aiuta voi centrali?

"Almeno una volta nella vita io e i miei compagni abbiamo giocato con la difesa a 4, io l'ho fatto nei primi mesi con Fonseca e in Nazionale. Noi calciatori dobbiamo capire il prima possibile i cambiamenti, secondo me può portare un vantaggio alla squadra avendo gente tecnica davanti. Paulo dà una mano a tutta la squadra quando si abbassa: è il giocatore più tecnico che c'è e capace di inventare soluzioni, è il più ibero di fare giocate".

Baldanzi? Lo hai accolto con un 'toscanaccio' a Trigoria.

"Gli ho voluto far sentire la mia vicinanza, viene da una realtà più piccola. L'ho trovato bene e emozionato, farà bene perché è un grande giocatore".