Roma-Cagliari, HUIJSEN: "Ho fiducia nelle mie qualità, De Rossi mi supporta molto. Futuro? Non si sa mai"

Poker al Cagliari: nella 23esima giornata di campionato la Roma batte la squadra di Ranieri 4-0 grazie alla doppietta di Dybala e ai gol di Pellegrini e Huijsen. Dopo il successo il difensore giallorosso Dean Huijsen ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

HUIJSEN A SKY SPORT

Che si diceva nello spogliatoio della Juventus ad agosto? Obiettivo quarto posto o...?

"Penso che l'obiettivo era il quarto posto e poi arrivare più su possibile in classifica".

E l'obiettivo della Roma qual è, visto che adesso giochi a Roma?

"Noi puntiamo ad arrivare più in alto possibile in classifica, speriamo almeno di arrivare in Champions perché siamo in un buon momento adesso".

Cosa è cambiato con De Rossi?

"Abbiamo cambiato formazione, poi è un bravo allenatore, ci ha comunicato le sue idee e come vuole giocare lui. Abbiamo un bel gruppo e una squadra".

Hai 18 anni e 288 giorni, solo Romagnoli nell'era dei tre punti aveva segnato in Serie A con un età più giovane.

"Bene no? Non mi posso lamentare di questo dato".

Ci ha impressionato questa tua straordinaria sicurezza. Vieni da una scuola, quella olandese, in cui c'è il calcio totale e la bravura nell'impostare. Fin dai primi minuti in cui ti ha fatto esordire José Mourinho hai mostrato di avere la personalità e l'esperienza di un trentenne, e hai appena 18 anni.

"Penso che sono un ragazzo molto sicuro di se stesso, fiducioso delle sue qualità. Provo sempre a migliorare e fare il meglio per la squadra".

Sono molto ammirato della capacità che ha avuto di passare da una Juventus dove giocava pochino a essere quasi protagonista di una squadra altrettanto grande. Com è cambiato il tuo mondo da Torino a Roma?

"Prima cosa, grazie. Sono arrivato a Roma con l'idea di avere più spazio e giocare di più, per adesso ci sto riuscendo e sono felice".

Sabato arriva l'Inter, un'occasione in più per fare uno scherzetto per regalare una chance alla Juventus. Ci pensi a questa possibilità?

"Sì, ovvio".

Che squadra è il Feyenoord?

"Una buona squadra con un buon allenatore. Penso che se giochiamo come sappiamo riusciremo a portarla avanti".

Preferisci giocare a quattro o a tre?

"Per me è uguale, ho fatto sempre tutte e due. Basta che gioco".

Compagno con cui hai legato di più?

"Con tutti in realtà, ma sono tutti bravi e fin dal primo giorno mi hanno accolto tutti bene".

Nel tuo futuro ti vedi a Torino o a Roma?

"Non lo so, nel calcio può succedere di tutto".

HUIJSEN A DAZN

Sei il secondo difensore più giovane ad aver segnato con la maglia della Roma dopo Romagnoli. Che serata è?

“Non è un record perché sono secondo, ma è un dato buono. Sono orgoglioso e felice”.

Che momento è per te?

“Buon momento, mi sento molto bene qua e la squadra mi ha subito accolto bene”.

Come stai vivendo questo momento? Quali sono le tue sensazioni?

“Sensazioni belle, lo stadio è molto bello e giocare davanti a 60.000 spettatori è sempre bello”.

Ti ha voluto Mourinho alla Roma, ora c’è De Rossi: come è per te questa esperienza?

“All’inizio è stato un po’ difficile. Mi ha voluto Mourinho, ma poi è andato via. Con De Rossi però mi sono sentito subito bene, mi supporta molto”.

Dove ti trovi meglio: in una difesa a 3 o a 4?

“Vanno bene entrambi, ho sempre giocato in tutti e due i moduli. L’importante è che io giochi”.

Inter-Juventus?

“Bella partita. Sono stato felice di vedere Yildiz, è mio amico e abbiamo fatto tutto un percorso insieme”.