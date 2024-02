Roma-Cagliari, Dossena: "Lukaku avversario tosto, sarà una bella sfida"

Allo Stadio Olimpico la Roma di Daniele De Rossi ospita il Cagliari di Claudio Ranieri nella 23esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il difensore rossoblù Alberto Dossena ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DOSSENA A SKY SPORT

Come si ferma Lukaku?

"È un avversario tosto, sarà una bella sfida ma siamo pronti e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Come si incrementa la solidità difensiva?

"Abbiamo subito troppo gol, forse per errori nostri. Abbiamo lavorato, è arrivato anche Mina che ci dà sicuramente uno grossa mano".

Ranieri?

"Il mister ci porta serenità e calma, la situazione in classifica non è semplice ma abbiamo molte gare per ottenere punti ed oggi è una di questa anche se l'Olimpico è un campo difficile. In ogni partita dobbiamo cercare di ottenere il massimo".

DOSSENA A DAZN

Come hai visto Ranieri?

"È sempre carico e ci dà molta carica. Sappiamo che per lui è una partita importante, ma noi dobbiamo ottenere il massimo per salvarci".

Confermi quello che ha detto Mina: è Lukaku a doversi preoccupare di voi?

"Sì, perché siamo una squadra rognosa anche se siamo in una situazione di classifica non favorevole. Possiamo dare fastidio a tutti".

Mina?

"È un bel giocatore, è simpatico e si è messo subito a disposizione. Speriamo di fare una bella partita stasera".