Roma-Cagliari, DE ROSSI: "Serviranno qualità e pazienza. Ricordo fantastico di Losi, persona squisita e discreta"

Alla ricerca della terza vittoria consecutiva: all'Olimpico la Roma di Daniele De Rossi ospita il Cagliari di Ranieri nella 23esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

"Le squadre sono tutte talmente attrezzate, e anche noi, che cercano di lasciare pochi spazi agli avversari. Le squadre di mister Ranieri hanno la prerogativa di chiudere gli spazi e di ripartire alla grande in modo organizzato. Serviranno qualità e grande pazienza".

La sua squadra vuole il pallone e lo ha dimostrato, aveva detto che bisogna aumentare intensità. Nel lavoro sul campo percepisce un'evoluzione?

"Sì, noi allenatori siamo stati un po' ripetitivi a ripetere le nostre fasi di gioco e i momenti della partita. I ragazzi lo sanno fare, a volte cercare di voler soddisfare il proprio allenatore che vuole un ragionamento pensato porta ad essere più lenti. Speriamo che oggi sarà un'altra faccia".

Che ricordo ha di Giacomo Losi?

"Ho un ricordo fantastico: una persona squisita, educata e discreta. Non è mai entrato come se fosse casa sua, e lo era, era dignitoso e pensava di disturbare quando cercavamo di convincerlo a venire quando voleva per coinvolgerlo e farci raccontare aneddoti di quell'epoca romantica":