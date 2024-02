Roma-Cagliari, Bonato: "Mercato equilibrato, sappiamo quanto Luvumbo può dare alla squadra"

Allo Stadio Olimpico la Roma di Daniele De Rossi ospita il Cagliari di Claudio Ranieri nella 23esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il ds del Cagliari Nereo Bonato ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BONATO A SKY SPORT

"Abbiamo fatto un mercato equilibrato, cercando di intervenire dove c'erano criticità. L'arrivo di Mina va a rimpolpare il reparto difensivo e avevamo bisogno di personalità, a centrocampo avevamo bisogno di qualità e dinamismo e Gaetano lo ha nel DNA. Dobbiamo essere bravi a cercare nel nostro organico le qualità che ci poteva portare Barak, dobbiamo essere bravi a valorizzarle".

Luvumbo?

"La realtà è che i suoi compagni di squadra in Nazionale hanno fatto una Coppa d'Africa importante e gli hanno rubato spazio. Ma è qui con noi, dobbiamo godercelo e sappiamo quanto può dare alla squadra. Il nostro rammarico è che abbiamo un reparto d'attacco importante ma non abbiamo mai avuto piena disponibilità per un motivo o per l'altro".