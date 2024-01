Salernitana-Roma, Pierozzi: "Non si guarda la classifica, non ci deve spaventare"

Tappa a Salerno per la Roma nella 22esima giornata di campionato per affrontare la formazione di Filippo Inzaghi. Prima del fischio d'inizio il difensore della Salernitana Niccolò Pierozzi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PIEROZZI A DAZN

"Non si guarda la classifica, si deve far di tutto per portare a casa più punti possibili a partire da oggi, non ci deve spaventare ma deve darci motivazioni perché dobbiamo ripartire".

Inzaghi?

"Il mister mi ha dato fiducia volendomi qui, quindi devo dimostrare di essermelo meritato. Mi sono trovato benissimo con lui l'anno scorso, è un piacere ritrovarlo".