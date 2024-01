Salernitana-Roma, Inzaghi: "Mi aspetto una grande gara. Contento per De Rossi, era il suo sogno"

Tappa a Salerno per la Roma nella 22esima giornata di campionato per affrontare la formazione di Filippo Inzaghi. Prima del fischio d'inizio proprio il tecnico della Salernitana ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

INZAGHI A DAZN

Le scelte? Kastanos?

"Kastanos non poteva avere i 90 minuti, mi voglio tenere un giocatore fondamentale nel secondo tempo. Simy sta facendo bene e si è meritato questa conferma. Pierozzi giocherà in un ruolo non suo, ma può farlo".

Le sue sensazioni?

"Positive. Dopo l'Atalanta siamo un'altra squadra e lo ha dimostrato l'affetto della gente. Ma vogliamo cambiare il trend, vogliamo ottenere punti. Sono partite difficilissime contro squadre tecnicamente più forti di noi, ma giochiamo in casa e abbiamo bisogno a tutti i costi di muovere la classifica. Mi aspetto una grande gara e mi aspetto di raccogliere quello che avremmo meritato nella altre partite e non siamo riusciti a farlo".

De Rossi?

"Penso sia sempre bello ritrovare i campioni del Mondo, era già successo con Gilardino e Grosso. Vuol dire che era un gruppo speciale. È chiaro che uno faccia il tifo per l'altro, ma oggi siamo avversari, quindi che vinca il migliore. Sono contento per lui, so come tiene alla Roma e so che è una grande opportunità perché ha una squadra forte. Penso sia stato sempre il suo sogno quello di allenare questa squadra".