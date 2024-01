Salernitana-Roma, BOVE: "Vittoria da grande squadra, puntiamo al 4° posto. Contento di De Rossi" (VIDEO)

Seconda vittoria consecutiva per la Roma: all'Arechi i giallorossi battono 2-1 la Salernitana nella 22esima giornata di campionato grazie alle reti di Dybala e Pellegrini. Dopo il successo il centrocampista giallorosso Edoardo Bove ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE A DAZN

Cosa ha fatto la differenza stasera?

“Partita molto dura, erano tutti schiacciati dietro. Siamo entrati bene in campo, poi ci siamo spaventati a causa di alcune ripartenze e abbiamo iniziato a muovere più lentamente il pallone. Poi siamo rientrati benissimo nel secondo tempo, loro non hanno mollato dopo i 2 gol subiti. Poi siamo bravissimi a soffrire tutti insieme e a vincere la partita da grande squadra”.

Che sensazione è ritrovarsi De Rossi come allenatore?

“Una sensazione bellissima. In campo aveva un ruolo simile al mio, quindi sono ancora più contento perché può darmi determinati tipi di consigli che mi possono aiutare tantissimo. Sono contento”.

Preferiresti giocare qualche metro più avanti?

“Quando gioco 5 metri più avanti ho anche la possibilità di buttarmi dentro, ma giocando nella parte di Dybala ho un determinato tipo di compiti. Sono contento di quello che sto facendo”.

Vi sentite potenzialmente in grado di poter lottare per il quarto posto?

“Assolutamente. Dopo aver avuto un periodo difficile dovevamo ritrovare certezze e compattezza di squadra. Questo era il primo obiettivo. La classifica? Pensiamo partita dopo partita, puntiamo al quarto posto ma andiamo avanti così”.

BOVE AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

Una partita dura contro un avversario tosto. Quanto vale questa vittoria?

"Sì, una partita durissima. Vale tanto anche perché loro erano in un momento difficile quindi spinti dal loro pubblico, c'era un bellissimo ambiente stasera. Siamo entrati in campo con grandissima intensità, muovevamo bene la palla, poi ci sono state due-tre ripartenze che ci hanno dato fastidio. Abbiamo iniziato a muoverla un po' più lentamente, poi il secondo tempo è stato da grande squadra. Siamo rientrati dimostrando le nostre capacità, poi abbiamo preso gol e siamo arretrati un pochino però ci sta. Abbiamo lottato da grande squadra e quindi siamo davvero contenti".

Su cosa secondo te c'è bisogno ancora di migliorare? Su cosa state lavorando?

"Stiamo lavorando su un determinato tipo di concetti che magari prima erano differenti, ma è normale che sia così con un cambio di allenatore. Ora abbiamo delle uscite differenti con la palla. Ma oggi credo che la cosa su cui dobbiamo migliorare sia attaccare di più la porta: riempivamo l'area con pochi giocatori. Abbiamo avuto gran parte del possesso palla noi, abbiamo controllato bene la partita".

Che cosa ti sta dando anche Daniele De Rossi nella quotidianità degli allenamenti?

"Mi sta dando tanti consigli, poi naturalmente sta a me coglierli. Sono davvero felice così perché so che posso migliorare con dei consigli di un campione come il mister. Posso solo lavorare per questo, ci saranno anche consigli e critiche, io li apprezzerò fino alla fine e cercherò di continuare a lavorare per migliorare".