Milan-Roma, Gabbia: "Grande partita contro una squadra forte. Normale avere delle difficoltà, ma abbiamo reagito bene"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la Roma, valida per la ventesima giornata di Serie A e terminata con il risultato di 3-1 per i rossoneri. Ecco le sue parole.

GABBIA A DAZN

Quanto è stato divertente marcare Lukaku?

"Si, è stato stimolante, è molto forte e tutti lo conosciamo. Partita importante davanti ad uno stadio pieno, la vittoria ci può dare slancio per il proseguo di stagione".

Come vai con lo spagnolo?

"Già qui lo avevo imparato con Brahim (Diaz, ndr) e Theo".

Cosa ti piace di più nell’interpretazione del ruolo in Serie A rispetto alla Liga?

"Sono abituato a giocare con questa tipologia, devo migliorare alcune lacune per soffrire meno alcune cose in campo. Mi trovo bene come giochiamo al Milan. Mi è servita l’esperienza in Spagna".

Quel colpo di testa ad inizio secondo tempo come l’hai colpita?

"Di faccia piena, stavo cercando di fare un blocco all’avversario dietro, ero un po’ deconcentrato. Se andava bene Kjaer faceva gol, ma ho sbagliato completamente".

Hai ritrovato uno spogliatoio che ha vissuto anche momenti difficili, la tua sensazione?

"Anche nei mesi in cui ero fuori ho sempre sentito i ragazzi, mi aspettavo di trovare un gruppo unito anche di fronte a difficoltà evidenti. Ragazzi fantastici, anche quelli che sono arrivati quest’anno. Dobbiamo lavorare insieme partita dopo partita e cercare di raggiungere i nostri obiettivi".

GABBIA A SKY SPORT

Vi siete ricompattati dopo la sfida con l'Atalanta: è cambiato il Milan?

"Abbiamo sempre cercato di lavorare molto bene durante la settimana, ma a volte non arrivano i risultati. Siamo contenti di aver subito voltato pagina e aver fatto una grande partita contro una squadra forte. Dobbiamo pensare alla prossima e dare continuità".

Ci sono un po' di rimpianti per questa stagione?

"Sì, ma vanno accantonati. Dobbiamo spingere e fare più punti possibili, a fine stagione tireremo le somme. Meglio guardare al futuro che al passato".

Come hai ritrovato il Milan?

"Una squadra molto forte, unito e motivato. Le difficoltà in partite del genere ci sono, l'avversario è forte e sa mettere in difficoltà tutte le squadre contro cui gioca. Il bicchiere è mezzo pieno, dopo abbiamo reagito e segnato il 3-1 con un gol bellissimo".

Sei sembrato più tranquillo con la palla.

"Lavoro per migliorare, quello è il mio obiettivo. In Spagna ho vissuto un'esperienza ultra formativa e sono stato felice. Devo cercare di migliorare ogni giorno".