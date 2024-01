Roma-Hellas Verona, PINTO: "Esonero Mourinho? La società ha pensato che fosse il momento giusto. Il mio futuro non cambia"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Hellas Verona, valida per la ventunesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Tiago Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del gm giallorosso.

PINTO A DAZN

L'esonero di Mourinho?

“Ovviamente sono stati giorni difficili. Non è mai piacevole prendere queste decisioni e fare questi cambiamenti. Questo è il calcio, ma non è mai una cosa piacevole, non conosco una persona che possa godere in questi momenti. La società ha preso questa decisione e noi in questi 3-4 giorni abbiamo fatto del nostro meglio per operare questi cambiamenti e andare avanti per cercare di raggiungere gli obiettivi che restano”.

Era un cambio inevitabile?

“Adesso dobbiamo guardare avanti. La società ha deciso che questo era il momento giusto per cambiare. Ora abbiamo due opzioni: continuare a discutere ogni giorno per decidere se fosse lla scelta giusta o guardare avanti, cercare di vincere le partite e di raggiungere i nostri obiettivi. Per me questa è la strada giusta”.

Il suo futuro cambia?

“No, il mio futuro è già deciso ed è una decisione presa da tempo. Ovviamente non posso dire che non mi dispiace per Daniele. È un allenatore giovane, abbiamo un buon feeling. Gli sarò sempre vicino fino al mio ultimo giorno qui, come ho fatto con tutti gli allenatori”.