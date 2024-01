Roma-Hellas Verona, LLORENTE: "Settimana difficile ma siamo professionisti. De Rossi ha portato nuove idee, oggi era importante vincere"

La prima di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma si conclude con una vittoria: all'Olimpico la Roma batte 2-1 il Verona nella 21esima giornata di campionato grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini. Dopo la gara il difensore giallorosso Diego Llorente ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LLORENTE A DAZN

Che settimana è stata?

“Settimana difficile per tutti, ma siamo professionisti e dobbiamo adattarci ai cambiamenti. De Rossi ha portato nuove idee e dobbiamo adattarci. Oggi la cosa più importante era vincere e lo abbiamo fatto”.

Come ti sei trovato nella linea a 4?

“È differente rispetto alla difesa a 3, ma quasi tutti i nostri difensori hanno già giocato a 4 alcune volte. Dobbiamo adattarci e fare il meglio possibile”.

Anche a te De Rossi ha detto che devi parlare italiano?

“Sì (ride, ndr). Oggi ho preferito parlare spagnolo per spiegarmi meglio”.

LLORENTE A SKY SPORT

Cosa ti è piaciuto di più oggi della prima partita di De Rossi?

"Abbiamo giocato un grande primo tempo, avremmo dovuto fare più gol. Nel secondo tempo ci sono cose da migliorare, ma è stata una settimana con molti cambiamenti in poco tempo. Non ci resta che adattarci il prima possibile alle nuove idee e ai nuovi concetti".

Come mai così tanta differenza tra primo e secondo tempo? Un po' di paura?

"Non paura. Nella seconda parte loro si sono alzati molto, ci hanno messo sotto pressione e abbiamo faticato di più a gestire la palla, è una cosa che dobbiamo migliorare. Se avessimo fatto un gol in più nel primo tempo, come avremmo meritato, la seconda parte sarebbe stata più facile. Sono contento della vittoria".

C'è maggiore qualità con la difesa a 4?

"Ci sono delle differenze a giocare a 3 o a 4, ma tutti i difensori della squadra sicuramente hanno giocato qualche volta in carriera a 4. Si tratta di adattarsi, fare il meglio possibile. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro nella prima parte, nella seconda parte c'è ancora da lavorare".

L'ambiente dello stadio?

"La gente ha espresso la propria opinione, è normale. Siamo i primi a non essere contenti dei risultati nelle ultime partite. Nel primo tempo la gente ha visto che ci stavamo sforzando al massimo, nel secondo tempo ci ha aiutato nel momento di difficoltà. Abbiamo un tifo straordinario, dobbiamo far sì che ci sostenga fino al termine della stagione".