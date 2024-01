Roma-Cremonese, DYBALA: "Abbiamo sottovalutato la partita, poi abbiamo reagito bene. Derby? Prima testa all'Atalanta"

Sarà derby nei quarti di finale di Coppa Italia: all'Olimpico la Roma batte in rimonta 2-1 la Cremonese negli ottavi e accede al turno successivo. Dopo la sfida, ribaltata grazie alle reti di Lukaku e Dybala, proprio la Joya è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DYBALA A MEDIASET

La palla non voleva entrare.

“Sembrava che la Cremonese fosse il nostro punto debole. Abbiamo sottovalutato un po’ la partita, non siamo stati cattivi e non abbiamo sfruttato le occasioni. Giocano bene, ma nel secondo tempo abbiamo reagito bene. Vittoria meritata”.

C’è stato bisogno della tua qualità.

“Tutti siamo entrati bene. I cambi hanno dato freschezza alla squadra, abbiamo creato varie chance. Azmoun è entrato bene, ci ha dato la carica ed è molto positivo per noi”.

Ora la Lazio.

“Prima c’è l’Atalanta”.

Non puoi liquidare così il derby.

“Per il calcio e per la gente è qualcosa di bello”.

E per la Roma?

“Noi dobbiamo prima pensare all’Atalanta”.