Roma-Cremonese, AZMOUN: "Felice di giocare con Dybala e Lukaku. Pronto a morire per questa squadra"

Con fatica e in rimonta la Roma batte la Cremonese 2-1 all'Olimpico negli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica ai quarti, dove affronterà la Lazio. Dopo la sfida, ribaltata da Lukaku e Dybala, l'attaccante giallorosso Sardar Azmoun ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

AZMOUN A SKY SPORT

Ti aspettavi un match così difficile?

“È stata una buona partita, l’inizio non è stato semplice. Abbiamo meritato la vittoria, faccio i complimenti alla squadra per ciò che abbiamo fatto”.

Ti è piaciuto il tridente Dybala-Azmoun-Lukaku?

“A chi non piacerebbe (ride, ndr). Ci sono anche Pellegrini e Paredes. Sono molto felice di giocare con loro e spero di farlo ancora spesso”.

Vuoi dirci qualcosa in italiano?

“Conosco solo le parolacce (ride, ndr). Meglio che non le dica, non voglio essere espulso”.

In Italia molti sono sorpresi dal tuo rendimento.

“Quando sono arrivato qui era come se la gente non mi volesse, ma ora ho un’ottima relazione con il pubblico. Ho subito pensato che avrei dovuto lavorare tanto e sono davvero felice di essere un giocatore della Roma. E come tutti gli altri giocatori siamo pronti a morire per questa squadra, questo è il mio obiettivo”.