Roma-Cremonese, AZMOUN: "Contento di aiutare la squadra. La chiamata dell'Iran? Ringrazio Pinto per avermi capito" (VIDEO)

Sardar Azmoun ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club al termine della vittoria per 2-1 contro la Cremonese, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni del centravanti iraniano: "Questa è stata una vittoria mentale perché abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo e abbiamo avuto una grande chance. C'è stata anche un po' di sfortuna, avremmo potuto segnare molti più gol, ma l'importante è aver vinto".

Il tuo impatto?

"Faccio solo il mio lavoro. Cerco di aiutare la squadra come posso, l'aspetto più importante per noi è riuscire a trovare il gol. Sono molto felice di giocare con calciatori importanti come Dybala, Lukaku e Pellegrini. Giocare accanto a loro è bello. Ovviamente devo aiutare la squadra e sono molto contento di farlo. Quello che conta di più è riuscire a vincere la Coppa Italia".

La chiamata dell'Iran per la Coppa d'Asia?

"Quello che voglio è aiutare sia il mio Paese sia questa squadra. Ci aspettano partite molto importanti e per questo voglio ringraziare la federazione iraniana e il nostro direttore generale per avermi aiutato e capito. Spero di vincere le prossime due partite, poi raggiungerò la nazionale".