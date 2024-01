Roma-Atalanta, Ruggeri: "Dobbiamo fare bene anche in trasferta, diamo il massimo"

All'Olimpico arriva l'Atalanta: nella 19esima giornata di campionato la Roma sfida la formazione di Gian Piero Gasperini in casa alle 20.45. Prima del fischio d'inizio il difensore nerazzurro Matteo Ruggeri è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RUGGERI A DAZN

Atalanta a due velocità: c'è una squadra in casa e un'altra in trasferta. È arrivato il momento di accelerare anche lontano da casa?

"Dobbiamo provare a fare bene anche fuori casa, ma sicuramente diamo il massimo in tutte le partite e cerchiamo sempre di portare a casa il risultato migliore per noi".

Ti aspettavi di prenderti la maglia da titolare?

"Penso sempre che tutto passi dal lavoro quotidiano. Se sono cresciuto sotto tanti aspetti è grazie al mister, allo staff e al lavoro di tutti i giorni che alla fine ripaga sempre".