Roma-Atalanta, Percassi: "Con i giallorossi sarà una grande partita"

All'Olimpico arriva l'Atalanta: nella 19esima giornata di campionato la Roma sfida la formazione di Gian Piero Gasperini in casa alle 20.45. Prima del fischio d'inizio l'amministratore nerazzurro Luca Percassi è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PERCASSI A DAZN

In tanti a contendersi la zona Champions, mai come quest'anno.

"Tante squadre stanno facendo bene, noi siamo una di queste e siamo contenti. Questa sera c'è una partita molto importante, si chiude così il girone e sicuramente sarà una grande gara".

De Ketelaere?

"Siamo contenti che sia un giocatore a disposizione dell'Atalanta, è un ragazzo su cui non abbiamo mai avuto dubbi e sta facendo bene. Penso che possa continuare a migliorare le sue prestazioni perché ha un grande potenziale".

Avete già puntellato la difesa, c'è un altro reparto in cui manca qualcosa?

"Numericamente penso che la squadra sia a posto. Ma ribadiamo il concetto: se ci saranno occasioni da cogliere per migliorare la rosa per il presente e per il futuro, saremo contenti di farla".

Quindi il mercato non è chiuso?

"Il mercato non chiude mai".