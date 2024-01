Roma-Atalanta, Gasperini: "Sul gol di Scamacca annullato per me non c'è fallo. Aureliano ha arbitrato in una corrida"

Finisce 1-1 la sfida per la Champions tra Roma e Atalanta, coi nerazzurri che passano in vantaggio con Koopmeiners per poi venire raggiunti dal calcio di rigore di Dybala. Al termine della partita il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole:

GASPERINI A DAZN

Fino all’ultimo chiedeva ai suoi di vincerla, alla fine un pareggio prezioso…

"Si, un ottimo punto, Carnesecchi ha fatto delle parate, ma anche noi abbiamo avuto opportunità, nel primo tempo con De Ketelaere. La Roma poi è molto brava, Dybala e Lukaku alzano la qualità di una squadra già forte. Il rigore ci lascia molti dubbi, non era facile questa sera, con questo ambiente, con tanti ammoniti. Avevamo lo stesso numero di falli, noi 6 ammoniti e loro solo uno ma va bene. Alla fine un buon punto per quello che si è creato".

Secondo lei non c’era il fallo di Scamacca?

"Secondo me no, secondo voi?".

Scamacca non aveva bisogno di dare la spinta…

"Secondo me Zalewski cadeva prima, non faccio paragoni, guardo questo episodio e basta".

Ho la sensazione che questa squadra sia molto solida, con tante alternative. A che punto è la crescita dei calciatori offensivi?

"Il nostro è un gruppo solido. Oggi sulle fasce hanno giocato Holm e Ruggeri. Holm ha fatto solo qualche partita, Ruggeri qualcuno in più anche se stasera era in difficoltà. Il portiere è molto giovane e sta crescendo. Davanti abbiamo dei giovani da cui augurarci cose buone, a turno lo stanno facendo. L’evoluzione di questa squadra passa attraverso il gruppo e la maturazione di questi ragazzi".

Come sta crescendo Scalvini?

"Io lo metto già tra i veterani. Lui ha solo 20 anni ma ha già 100 partite sulle spalle. Ogni tanto ha qualche calo nel finale, questa sera siamo andati bene, anche Palomino e Hien. Scalvini è un giocatore di grande prospettiva ma orma rientra tra i giocatori già affidabili".

Questo girone di andata per voi è stato tutto tranne che insoddisfacente, è d’accordo?

"Si, quest’anno è un campionato diverso, più equilibrato. Le squadre medie sono migliorate e hanno tolo punti un po’ a tutti, quelle sotto anche. Noi abbiamo fatto 30 punti, con 9 vittorie, purtroppo abbiamo perso qualche partita di troppo. La classifica poteva essere migliore, abbiamo perso qualche scontro diretto nel finale, cosa che non è successa stasera. Siamo dentro in Coppa Italia e agli ottavi di Europa League. Abbiamo una serie di giovani, nel girone di ritorno possiamo fare anche meglio e affrontare questo tipo di partite. Ho fiducia per il girone di ritorno".

Aureliano ha fischiato la platealità di Scamacca, ma non mi sento di condannare la sua decisione…

"Per me Aureliano non è da condannare, ha arbitrato in una corrida questa sera, era moto difficile per lui e l’esperienza lo ha aiutato. In queste condizioni per gli arbitri è quasi impossibile arbitrare con serenità. Per quanto riguarda l’episodio specifico conta l’intensità dell’appoggio della mano, ed è una cosa che gli arbitri devono pesare. Secondo il mio punto di vista Zalewski si è trovato in difficoltà con un uomo alle spalle ed andato a terra facilmente. Questa è la mia versione".

Invece il rigore?

"Si, lì Ruggeri è entrato in ritardo, la palla era già via. Il giocatore ha fatto due passi ed è caduto, però Ruggeri è entrato in modo scomposto".