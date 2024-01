Milan-Roma, TIAGO PINTO: "Le grandi squadre ripartono subito. Mercato? Il nostro focus è prima sulle uscite"

Alle 20:45 il fischio di inizio di Milan-Roma, delicatissimo match per i giallorossi, chiamati a conquistare i tre punti per lasciarsi alle spalle la sconfitta in Coppa Italia e a superare il complicato momento vissuto in campionato. Tiago Pinto ha parlato ai cronisti prima del match.

TIAGO PINTO A DAZN

Quanto è difficile ripartire dopo un derby perso?

"Dopo un'eliminazione e una sconfitta nel derby non è difficile recuperare. Se guardi il calendario sapevamo che avremmo avuto difficoltà, ma le squadre grandi con ambizione ripartono subito. Siamo qui con l'ambizione di prendere i tre punti, anche se sappiamo che giocheremo contro una grande squadra".

Renato Sanches? Qualcuno arriva dietro?

"Prima di Dean si parlava del difensore, ha fatto due buone partite, a parte il rigore che può succedere, e continuiamo a parlare del difensore. Quello che ho spiegato molto bene, con le nostre limitazioni ci sono cose da sistemare prima della fine del mercato. Il nostro focus è prima sulle uscite"

La società punterà ancora su Mourinho? Qual è il suo pensiero?

"Che noi dobbiamo concentrarci sul presente. Anche per la mia situazione è meglio smettere di farmi queste domande prima della partita, il futuro si vedrà nel momento giusto con le persone giuste"

Stupisce la scelta di Svilar?

"Abbiamo due buoni portieri, Mile lo ha fatto vedere quando ha giocato, il mister ha scelto così e noi siamo tranquilli".