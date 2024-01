Milan-Roma, LLORENTE: "Siamo tristi per l'eliminazione, vincere oggi sarebbe importante"

Alle 20:45 il fischio di inizio di Milan-Roma, delicatissimo match per i giallorossi, chiamati a conquistare i tre punti per lasciarsi alle spalle la sconfitta in Coppa Italia e a superare il complicato momento vissuto in campionato. Diego Llorente ha parlato ai cronisti prima del match.

"Dopo l’eliminazione in coppa siamo tristi ma il calcio ti dà sempre un’altra opportunità per fare meglio. Dobbiamo dare il massimo individualmente e come squadra. Vincere oggi sarebbe un passo importante per cambiare la situazione".