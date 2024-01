Milan-Roma, Giroud: "Importante rialzarci dopo la sconfitta con l'Atalanta. Orgoglioso di questo spirito"

Il Milan ritrova subito il successo a San Siro dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta, batte 3-1 la Roma e consolida il terzo posto in campionato. A fine partita l'attaccante rossonero Olivier Giroud, protagonista con un gol e un assist, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

GIROUD A DAZN

Quinta vittoria di fila, rapporto con il pubblico più sereno.

"Era molto importante per rialzarci dopo la sconfitta con l’Atalanta, eravamo delusi per noi stessi e per i tifosi. Ci sono tante partite, dobbiamo concentrarci sulle prossime, c’è anche l’Europa League. Non molliamo mai, sono orgoglioso di questo spirito".

Sei il secondo assist-man della Serie A…

"Sul gol ho giocato bene, ho aspettato la sponda. Non è stato il più difficile ma sono felice era un pò che non lo facevo a San Siro. Su l’assist sapevo che Theo andasse dietro di me, sono stato fortunato, lui ha fatto un grande gol".

Come vivete i 9 punti dal primo posto?

"Non è una corsa con quelli davanti, dobbiamo concentrarci su di noi, chi va piano va sano e lontano. Dobbiamo concentrarci sulle nostre gare, speriamo che davanti sbaglino. E solo la prima del girone di ritorno".