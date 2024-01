Lazio-Roma, Romagnoli: "Abbiamo sofferto zero, meritavamo di fare almeno altri due gol. Vincere il derby è una cosa unica"

La Lazio vince 1-0 contro la Roma nei quarti di Coppa Italia e accede alle semifinali della competizione, grazie a un gol di Mattia Zaccagni su calcio di rigore nella ripresa. A fine partita il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli, ex di turno, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole:

ROMAGNOLI A LAZIO STYLE CHANNEL

"Oggi partita fatta molto molto bene, abbiamo sofferto quasi zero. Meritavamo di fare almeno altri due gol. Ce la siamo goduta e ce la stiamo godendo, poi riniziamo. Le coppie non esistono siamo sempre pronti. Gila per esempio ha fatto benissimo, è un giocatore forte. L'importante è lavorare insieme, essere decisivi. E poi fare bene in campo".

"Dobbiamo fare i complimenti a Mandas. È veramente forte, è giovane e con potenziale. Siamo contenti per lui. Vittoria oggi? Sono tutte importanti nei derby. Il primo dell'anno scorso è al primo posto. Ma il derby è derby, sappiamo quanto vale. Vincerlo è una cosa unica".

"Marcare Dybala e Lukaku? Noi giochiamo più di zona che a uomo. Sappiamo le nostre competenze. Patric si sta confermando un giocatore molto forte. Anche Casale è fortissimo. Dobbiamo continuare a lavorare. Ci è mancata continuità. Sappiamo che possiamo fare di più e che non siamo partiti bene. Però siamo lì. L'importante è aver imparato la lezione per migliorarsi e fare sempre bene in futuro".