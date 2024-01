Lazio-Roma, Mandas: "Felice di aver giocato e vinto questo derby. Ringrazio il mister e i tifosi"

La Lazio vince la stracittadina di Coppa Italia contro la Roma e accede alle semifinali della competizione, dove incontrerà la vincente tra Juventus e Frosinone. A fine partita il portiere biancoceleste Chrīstos Mandas ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

MANDAS A LAZIO STYLE CHANNEL

"Che notte è stata? Mi sento molto felice per il mio debutto, era veramente importante vincere e ora sono molto felice di aver giocato e vinto questo derby. Voglio ringraziare i tifosi, mister Sarri e Nenci per avermi fatto giocare".

"Quando ho saputo che avrei giocato? Nella riunione di oggi, alle 16. Io sono sempre pronto a cogliere le occasioni e sono veramente contento di lavorare con Ivan Provedel e Sepe.A chi dedico la vittoria? È per i nostri tifosi perché so che il derby è molto importante per loro e per la mia squadra".