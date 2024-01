Al Shabab-Roma, Joao Costa: "Emozione indescrivibile, ringrazio mister De Rossi per l'opportunità" (VIDEO)

Chance dal 1', anche se in amichevole, ed è arrivato anche il gol. Una serata da ricordare per Joao Costa, giovane attaccante della Roma Primavera, oggi schierato titolare da mister De Rossi. Le parole del talento giallorosso ai canali ufficiali del club:

"Emozione indescrivibile. Sono molto contento per l'opportunità che il mister mi ha dato. È un sogno fare il primo gol con la maglia della Roma, è una cosa unica, ancora più bello perché oggi è il compleanno di mio fratello ed è un giorno che non dimenticherò mai. Emozione indescrivibile".

Quanto è importante per voi giovani giocare in prima squadra?

"Tutti i ragazzi stanno crescendo molto bene in Primavera, ci alleniamo ogni giorno e dimostriamo ogni giorno che vogliamo stare qui. Ci alleniamo in Prima Squadra ed è importante, tutti stanno crescendo bene e sono contento per ognuno di loro".