Servette-Roma, SVILAR: "Peccato non aver vinto. Mi sento sempre meglio in ogni partita" (VIDEO)

Mile Svilar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine del deludente pareggio per 1-1 ottenuto in casa del Servette nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. Ecco le sue dichiarazioni.

SVILAR AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Campo difficile, è un peccato non aver conquistato i 3 punti oggi".

Bellissima parata. Sei sempre più a tuo agio con questa squadra.

"Grazie. Sto facendo il mio lavoro. Lavoro tutti i giorni per questo e mi sento sempre meglio in ogni partita".