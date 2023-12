Sassuolo-Roma, MANCINI: "La mentalità si costruisce, non si compra al mercato. La diffida pesa, ma giocherò come devo"

Dopo il pareggio col Servette in Europa League, la Roma è ospite del Sassuolo nella 14esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio al Mapei Stadium, previsto per le 18.00, il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A DAZN

Come si fa sempre ad avere la mentalità giusta in ogni partita?

"Lavorando quotidianamente sempre, non si compra al mercato ma si costruisce. Sappiamo che in questo siamo stati limitati nell'ultimo periodo e cerchiamo di invertire la rotta per portare a casa i punti".

Pesa la diffida?

"Pesa ma fa parte di un campionato, i difensori centrali sono quelli più a rischio. Sono in diffida ma giocherò la partita che devo giocare".