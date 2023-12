Sassuolo-Roma, KRISTENSEN: "Mourinho e Pinto hanno fiducia in me, felice di aver aiutato la squadra" (VIDEO)

Al Mapei Stadium la Roma rimonta il Sassuolo, in inferiorità numerica, da 1-0 a 1-2 con le reti di Dybala dal dischetto e di Kristensen con deviazione. Dopo il successo in trasferta l'esterno giallorosso, protagonista di giornata, Rasmus Kristensen ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KRISTENSEN AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Molto felice di aver aiutato la squadra e di aver vinto finalmente una partita in trasferta. Tre punti davvero importanti per la zona Champions. Nonostante il gol subito abbiamo continuato a lottare e abbiamo ottenuto una vittoria molto importante”.

Cosa ti ha detto Mourinho?

“Di entrare mettendoci tanta energia, di entrare in area di rigore e di credere in me. Mi ha detto di giocare aggressivo e di attaccare per creare pericoli. È questo quello che ho provato a fare”.

A chi dedichi questa partita?

“Alle persone che mi hanno supportato, alla mia famiglia e soprattutto alla mia fidanzata, ma ovviamente anche alla squadra e allo staff. Sin dall’inizio Tiago Pinto ha avuto fiducia in me, a volte ho giocato bene e altre meno. Ho avuto un inizio difficile, non è facile adattarsi in un Paese nuovo. Sono veramente felice a Roma, così come sono felice della fiducia che Mourinho ha in me. Questo è quello di cui ha bisogno un calciatore, è un plus per me. Sono molto felice di aver restituito qualcosa alla squadra quest’oggi”.